成都市の時代広場に入った百盛。（成都＝新華社配信）【新華社成都11月30日】中国で百貨店「百盛（パークソン）」を展開する百盛商業集団（パークソン・リテール・グループ、マレーシア系）は27日、四川省成都市の複合商業施設「成都時代広場」とのテナント契約を更新した。契約期間は2027〜47年の20年間にわたり、百盛が成都の消費市場に強い期待を寄せていることを示すと同時に、地域経済に新たな活力をもたらすと見込まれてい