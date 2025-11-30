30日午前、愛知県小牧市の中央自動車道で車3台が関係する事故があり、2台が炎上しました。警察や消防が、けが人の有無などの確認を進めています。警察によりますと、事故があったのは小牧市の中央道上り・小牧ジャンクション付近で、午前10時過ぎ、「車と車の事故。火が出ている」などと警察に通報がありました。乗用車など3台が関係していて、このうち2台が炎上しているということです。車に乗っていた人は全員避難していて、いず