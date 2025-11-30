「Carp Legend Game 2025」に参加プロ野球の広島は29日、マツダスタジアムで「Carp Legend Game 2025」を行った。往年の名選手が多数参加する中、注目が集まったのは正田耕三氏。63歳の近影にファンの間に衝撃が広がった。2022年3月以来の開催となった広島のOB戦。今年は被爆から80年、セ・リーグ初優勝から50年の節目の年で、「未来へつなぐ平和への思いカープとともに」をテーマに紅白戦などが行われた。ミスター赤ヘ