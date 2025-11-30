フリーアナウンサーの山本里菜さん（31）が2025年11月27日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフウェア姿を披露した。「それでもやめられないのがゴルフです」山本さんは、「天気が良くて とっても気持ちの良いゴルフでした」といい、紅葉の見えるゴルフ場にいるショットを含む7枚の写真と動画を投稿。「スコアは気持ち良い結果ではなかったですが」と言いつつ「それでもやめられないのがゴルフです」とつづった。インスタグラムに