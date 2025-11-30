難病の多くは、身体機能の低下、疲労感、痛み、感覚障害などにより、日常生活に何らかの制限や困難をもたらします。感覚障害や慢性疼痛は外見からは分かりにくく、周囲の理解を得にくい課題があります。また、内臓機能の障害は、外出制限や透析通院など生活リズムに大きな影響を及ぼします。本章では、これらの症状が生活に与える具体的な影響と、その対処方法について解説していきます。 監修医師：五藤 良将（医師） 防衛医