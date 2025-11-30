2025年11月28日、環球網は、四川省の民間企業が極超音速ミサイルの量産を実現したと報じた。記事は、近ごろ「四川省の民間企業が極超音速ミサイルを開発した」という話題が、複数のソーシャルプラットフォーム上で大きな反響を呼んでいるとした上で、同省成都市の成都ハイテク区にある民間企業、四川凌空天行が「馭空戟-1000」という名前の極超音速ミサイルの開発に成功し、基本タイプの量産に成功したとの事実が確認できたと伝え