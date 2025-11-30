シャーロット・ホーネッツ vs トロント・ラプターズ日付：2025年11月30日（日）開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 118 - 111 トロント・ラプターズ NBAのシャーロット・ホーネッツ対トロント・ラプターズがスペクトラム・センター（Charlotte）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプ