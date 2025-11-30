7人組アイドルグループ「Palette Parade（パレットパレード）」（通称パレパレ）の夏目志穂が、新曲「atelier」のリリースを受けてスポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。自己との葛藤を描いてきたこれまでのエモーショナル楽曲とは異なり、“外の世界へ手を伸ばす”明確な意思が込められた今作。自身も「今、私たちが歌うべき瞬間が詰まっている」と語るように、グループの新章を象徴する一曲となっている。（「推し面」