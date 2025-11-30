「芸能界デビューが決まって上京したころ、勉強のために事務所の先輩の仕事現場を見学していました。もっとも印象に残っているのが『夜のヒットスタジオ』（フジテレビ系）です。テレビで見ていた大スターのナマ歌を聴けて感動するなか、圧巻だったのが少年隊のパフォーマンス。まだそのときは、東山（紀之）さんと共演できる日が来るなんて、思いもしませんでした」こう振り返るのは、千堂あきほさん（56）。夢がかなった作品が『