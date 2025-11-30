バンドオーディション番組『STEAL HEART CLUB』第6話にて、日本人ギタリストのケイテンが妖艶なパフォーマンスで視線を惹きつけた。【映像】セクシーすぎる！SNSで有名な日本人ギタリストの顔面Mnetとカカオエンターテインメントがタッグを組んだ『STEAL HEART CLUB』は、ギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボード各10名ずつ、計50名の参加者たちが熾烈なサバイバルを繰り広げてグローバルバンドを結成するプロジェクト。