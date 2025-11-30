経済学者の成田悠輔氏が３０日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演。高市早苗首相の経済対策について見解を述べた。「年収の壁引き上げ」「住宅ローン減税」「防衛費税」「法人税の租税特別措置」など、高市政権での税制改正の主なテーマについて言及。「かつてから議論されてた話が多くて、特に高市色っていう強いものがないっていうのが印象で。さらに減税方向に行ってるのと増税方向が交じっているじゃないですか。ある