約5000年前に初めて「国家」が成立した理由については長らく、「農耕による食料余剰が社会の階層化を促したため」という説明が定説とされてきました。しかし、2025年11月25日に発表された論文では、むしろ国家が先に生まれ、国家が農耕や記録制度の発達を引き起こした可能性が示されました。State formation across cultures and the role of grain, intensive agriculture, taxation and writing | Nature Human Behaviourhttps:/