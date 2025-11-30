29日夜、諏訪郡下諏訪町の国道142号で大型トラックが横転し、道路脇の建物に衝突する事故があり、運転していた35歳の男性が死亡しました。建物に突っ込み、大破した大型トラック。警察によりますと、29日午後7時半すぎ、下諏訪町の国道142号で大型トラックが道路から外れて横転し、左脇の建物に衝突しました。この事故で大型トラックを運転していた茨城県古河市の35歳の男性が頭部多発外傷により、搬送先の病院で死亡が確認されま