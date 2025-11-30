ブラジルで、巨大なクリスマスツリーを運搬中のクレーンが倒れる瞬間がカメラに捉えられた。現場は大混乱に陥り、1人が死亡、1人が大けがをしたという。一方、エルサレムでは、高層建物の頂上に設置されたクレーン先端に少年が取り残され、救助隊が出動していた。少年は景色を見るために自ら登ったが、動けなくなったとみられる。倒壊クレーンが巨大ツリー直撃ブラジルで23日に撮影されたのは、プレゼントやリボンの飾りがついた大