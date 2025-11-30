アルペンスキーW杯女子大回転で勝利したアリス・ロビンソン＝29日、コッパーマウンテン（ゲッティ＝共同）アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は29日、米コロラド州コッパーマウンテンで女子大回転第2戦が行われ、アリス・ロビンソン（ニュージーランド）が合計1分58秒91で今季初勝利、通算5勝目を挙げた。ユリア・シャイプ（オーストリア）が2位、テアルイセ・スティアネスン（ノルウェー）が3位だった。（共同）