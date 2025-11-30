◇MS＆ADカップ2025 日本 3-0 カナダ(29日、長崎スタジアムシティ・ピーススタジアム)貴重な先制点と3点目のアシストを記録した谷川萌々子選手が、試合後にインタビューに応じ、自身のプレーについて振り返りました。まずこの日のプレーについて振り返った谷川選手は「試合前からボックス内にどんどん枚数増やして行こうといわれていた中で、(田中)美南さんがいい折り返しをしてくれて、しっかりゴールを決められてよかったなと思