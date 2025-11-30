脚本家三谷幸喜氏（64）が、29日放送のTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に出演。24日に火災のため64歳で亡くなった歌舞伎俳優片岡亀蔵さんを悼んだ。三谷氏は「悲しいニュースなんですけど」と亀蔵さんの話題を切り出すと、「亀蔵さんって僕はお仕事したことなかったんだけど、本当に面白いバイプレーヤー。中心には立たないんだけども、出てきた瞬間にお客さんの目が亀蔵さんに引きつけられて」と舞台上での