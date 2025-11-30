インテル・マイアミが、イースタン・カンファレンス（東地区）のMLSカップ・プレーオフを制した。レギュラーシーズンを3位で終えたマイアミと、同5位のニューヨーク・シティが激突。ホームのマイアミは14分、セルヒオ・ブスケツのロングフィードに抜け出したタデオ・アジェンデが先制点を記録する。23分にはジョルディ・アルバのアーリークロスにアジェンデが頭で合わせて追加点。37分に1点を返されたが、1点リードで折り返す