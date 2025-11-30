【モデルプレス＝2025/11/30】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）が、11月28日・29日に開催された世界最大級のK−POP授賞式「2025 MAMA AWARDS」にて、「FAVORITE ASIAN ARTIST」を受賞した。【写真】JO1、香港で圧巻パフォーマンス◆JO1「MAMA」で「FAVORITE ASIAN ARTIST」を受賞「2025 MAMA AWARDS」は、CJ ENMが主催する世界最大級のK−POP授賞式で、今年は香港・Kai Tak Stadium（カイタック・スタジアム）で