ロッテリアでは、2025年12月3日(水)より期間限定で「ローストビーフバーガーフェア」を開催♡牛肉の旨みが詰まった自社製ローストビーフを使用した贅沢バーガーが登場します♪北海道産山わさび入り特製ソースやサワークリームが絶妙にマッチ。旨辛やダブル仕様も選べ、クリスマスや年末の特別なひとときにぴったりです。 定番ローストビーフ