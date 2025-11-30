歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。手料理の画像を公開しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】スコーンを手作り「ホットケーキミックスでやればとても簡単だと思いますが、私は、全粒粉を使いたかったので」レシピを紹介工藤静香さんは調理器具でスコーンを作成する動画をアップすると「今日のレシピを簡単に」と、投稿。続けて「ホットケーキミックスでやればとても簡単だと思いますが、私は、全粒粉