Image: Amazon 「4」でなくても十分便利だしさ！そりゃあ、最新モデルが優れているのは確か。「MX MASTER 4」は本当に便利で優秀なマウスですが、「コスパ」という物差しで見ると今の買いはこれかな！ ロジクール MX MASTER3s 11,980円 Amazonで見るPR ロジクールの名マウスとして今も評価の高い「MX MASTER 3s」です。最新「MX MASTER 4」が出た今、型落