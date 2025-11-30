「現時点で、バイエルン・ミュンヘンは欧州最高のチームだ」試合前にこう語っていたのは、アーセナルのミケル・アルテタ監督である。それでもアーセナルはチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第５節でバイエルンを３−１で撃破し、今季CLで唯一となる開幕５連勝を飾って首位に立った。アーセナルがCLで開幕５連勝を記録したのは、今から20年前の2005-06シーズン以来で、このシーズンはクラブ史上唯一の決勝進出を果たしてい