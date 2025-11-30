附属池田小学校事件の遺族が「犯罪被害者週間」に合わせて講演会を行いました。登壇したのは、２００１年に起きた大阪教育大附属池田小学校事件の遺族の１人、酒井肇さんです。（酒井肇さん）「事件で長女の麻希（まき）、当時７歳を失い、以来、犯罪被害者支援、学校安全、報道被害等の問題に取り組んでいます」「最後に麻希が倒れていたところには、血だまりと左右の小さな手形が残っていました。左の手形には床を引っ