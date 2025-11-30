京都の北野天満宮で、巫女の研修会が開かれました。白衣と緋袴に身を包んだアルバイト。学問の神様・菅原道真をまつる北野天満宮で大晦日からの１週間、巫女としてお守りの授与や道案内などを行います。巫女たちは言葉遣いや作法、さらに年々増加する外国人参拝者への対応の心得についても研修を受けました。「つたない英語ではあるんですが、伝えることを意識して頑張りたい」北野天満宮には正月三が日で約８０万人の参