テレビ朝日のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜前9・30）が30日、放送された。今回から一河角乃／ゴジュウユニコーン役を女優の今森茉耶（まや、19）に代わって女優の志田こはく（21）が演じた。オンエア後、志田は自身のインスタグラムを更新し、意気込みをつづった。冒頭から登場した志田演じる一河は、潜入調査で顔と声が変わってしまったままという設定。「潜入調査のために変えてもらったこ