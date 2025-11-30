お気に入りのぬいぐるみが汚れたり、傷ついたりしてしまうことがある。そんなぬいぐるみを“治療”する専門のサービスが人気だ。新品を買うより、手間と時間とお金をかけても手当てしたい。そんな気持ちに応える現場を訪ねてみた。「大切な家族の一員」「ぬいぐるみ専門病院杜（もり）の都なつみクリニック」（東京都千代田区）を訪ねると、たくさんの「入院中」のぬいぐるみが出迎えてくれた。「大切な家族の一員を預けて