女子プロゴルファーの鶴岡果恋選手（26）が2025年11月25日、自身のインスタグラムを更新し、大人っぽいディナーファッションを披露した。「美味しいご飯、幸せやぁ〜〜！！」鶴岡選手は、「1年間、応援ありがとうございました」とつづり、夜景をバックにディナーを楽しむ姿を投稿。「すこーしだけ体と心休めてオフには色々なことをしながらやりたかったこととかやらなきゃいけないこととか贅沢に有意義に毎日を過ごしたいと思いま