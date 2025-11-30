お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光と田中裕二が司会を務めるＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）が３０日放送され、高市政権が打ち出した２１兆円を超える経済対策について取り上げた。コメンテーターで出演の元衆院議員でタレントの杉村太蔵は「この２０年、２０００年代をずっと見ていると、法人とか企業の利益はすごく出てますよと。一方で法人の税収はこの２０年、ほぼ横ばいですと。一方で私たちが払う