寒い日や疲れた夜にぴったりな、『焼きひき肉とトマトのキムチスープ』。ひき肉はあえてかたまりのまま焼き、じゅんわり広がる肉汁がスープにうまみをプラス。トマトの甘酸っぱさとキムチのピリ辛が重なり、塩だけでこんなにおいしいとは！ と驚くこと間違いなしです。『焼きひき肉とトマトのキムチスープ』のレシピ材料（2人分）豚ひき肉……180g トマト……1個（約250g） 白菜キムチ……80g ごま油……小さじ2 塩……小さじ1/2作