女優の広瀬すず（27歳）が、11月29日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。「もう、クリスマスか。早いね。今月終わっちゃうね。ドン引き。この前、年明けたばっかりだと思っていたのに」と語った。広瀬すずが寒さを感じると同時に、「もう、クリスマスか。早いね。今月終わっちゃうね。ドン引き。この前、年明けたばっかりだと思っていたのに。この1年めっちゃある意味充実してて早かったな