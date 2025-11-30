俳優の妻夫木聡、目黒蓮（Snow Man）、佐藤浩市が、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。【写真あり】社長から耕一へ… 豪華3ショットを公開！公式SNSは「社長から耕一へ…青空が綺麗な3人のオフショット」とつづり、栗須役・妻夫木聡、耕一役・目黒蓮、耕造役・佐藤浩市が青空の下で寄り添い合う3ショットを投稿した。ファンからは「継承の