松島聡と白洲迅がW主演を務めるドラマ『パパと親父のウチご飯』。本作は突然元カノから娘を預けられた千石哲（松島聡）と、妻と離婚して息子を引き取った晴海昌弘（白洲迅）が、共同生活をしながら子育てに奮闘していく新感覚ホームドラマだ。11月29日（土）に放送された第9話では、愛梨（棚橋乃望）が父親である千石と母親の真希（山下リオ）どちらと一緒に過ごしたいか尋ねられる展開に…。【映像】父or母、愛梨が出した答えは◆