けさ、山形県山形市の市街地ではクマの目撃が相次いでいて、市や警察が警戒を続けています。 山形市によりますと、きょう午前5時ごろ、山形市あかねケ丘三丁目地内でクマ1頭の目撃が2件相次ぎました。 その後、午前6時頃には山形市若宮一丁目で、市立第十中学校の敷地内に入っていくクマ1頭が目撃されています。 これらのクマは体長約1メートルで、同一個体とみられています。 さらに、市立第十中学校から南におよそ1キ