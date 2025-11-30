ゲームソフト大手「カプコン」（大阪市）の格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズを活用したまちづくりを進めている奈良県橿原市は２９日、同市の近鉄橿原神宮前駅中央口の駅前広場で、４体目の銅像となる「エドモンド本田」の除幕式をした。高さは台座を含め約１・３メートルで、エドモンド本田が突っ張りをする姿を表している。設置費約８００万円は個人と企業からの寄付を充てた。式では、市内の相撲道場「けはや道