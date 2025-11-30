３０日に放送されたＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」の直前の紹介番組で、同局・田村真子アナの父で自民党政調会長代行の田村憲久議員と平将明議員が驚きのポーズをしてスタジオを沸かせた。番組が始まる直前、この日の「サンジャポ」の出演者などを紹介する予告番組が放送されているが、この日は若林有子アナが「高市総理の経済政策について、自民党のＴＴ兄弟にいろいろ聞いちゃいます！」と紹介。すると田村議員と平議員の