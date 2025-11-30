井原警察署 けさ早く井原市で住宅が焼け1人が遺体で見つかりました。 30日午前4時半ごろ、井原市高屋町の髙木英子さん（76）の住宅から火が出ているのを近所に住む人が見つけ119番通報しました。 消防が駆けつけ、約3時間後に鎮火しましたが、髙木さんの住宅が焼けた他隣接する住宅が半焼しました。 この火事で髙木さんの住宅から１人の遺体が見つかりました。警察によりますと髙木さんは一人