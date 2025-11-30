映画「キル・ビル」の幻のチャプター「失われたチャプター: ユキの復讐」が、人気ゲーム「フォートナイト」の中で公開される。クエンティン・タランティーノが自ら脚本と監督を担当。ゲーム内のキャラクターなどを起用して全編がリアルタイム3D制作ツールのUnreal Engineで作られた。同作は、日本時間の12月1日午前4時よりゲーム内でプレミア公開される予定だ。 【写真