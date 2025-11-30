力士の身体を支える「ちゃんこ鍋」。その味は部屋ごとに異なり、だしや具材、味つけにも個性が光ります。今回は相撲部屋8部屋の伝統と工夫が詰まったレシピを特別に再現！【写真】9人の横綱を排出した出羽海部屋の「銀だらのチリ鍋」しょうゆ、塩、味噌の3つが基本の味「力士の強靭な身体をつくるちゃんこ鍋は栄養バランスも抜群です」教えてくれたのは、相撲ライターの飯塚さきさん。ちゃんこ鍋は3つの味が基本なのだとか。「