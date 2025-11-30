高松北警察署 高松北警察署は29日、高松市のドラッグストアでサプリメントを盗んだとして、窃盗の疑いで高松市の無職の男(32)を逮捕しました。 警察によりますと男(32)は27日午後7時40分ごろ、高松市内のドラッグストアでサプリメント2個(約8300円)を盗んだ疑いが持たれています。 警察の調べに対して男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。 警察は事件の詳しい動機などを調べています。