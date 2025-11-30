関西六大学野球連盟は29日、大阪市内のホテルで納会を開いた。連盟関係者や今秋ドラフト会議で指名された2選手らが出席。日本ハム2位の大院大・エドポロケイン（4年）は「大学3年の時に就任した中村良二監督の指導のおかげで2位指名を受けることができました」と恩師に感謝を伝えた。ソフトバンク3位の大商大・鈴木豪太（4年）は「プロで活躍し、関西六大学野球のレベルが高いということを示します」と決意表明した。