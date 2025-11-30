銀座コージーコーナーは、2025年12月1日から全国の店舗で、『推し活』に使える全9色のケーキをラインアップし、「#推し文字クッキー(6個入)」を販売する。〈『推し活』に使えるケーキとクッキーが登場〉『推し活』とは、好きな俳優やアイドル、キャラクターなどのグッズを購入したり、イベントに参加したり、多様な形で「推し」を応援する活動のこと。今回、銀座コージーコーナーでは、『推し活』をケーキでも楽しんで欲しいと考え