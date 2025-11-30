脚本家三谷幸喜氏（64）が、29日放送のTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に出演。大阪・関西万博の公式キャラクター、ミャクミャクへの“疑念”を語った。番組では、この日大阪・関西万博会場で行われた「ミャクミャク旅立ちセレモニー」の話題を紹介。抽選で選ばれた大阪府民1000人が、移設されるミャクミャク像を見送った。安住紳一郎アナウンサーが「人気ありますね」と話題を向けると、三谷氏は「ミャクミ