戦時中、日本人は「鬼畜米英」と叫び、米国を憎むよう教育されていた。ところが敗戦からわずか数カ月後、GHQ総司令官・マッカーサーを“解放者”のように迎え入れた。なぜ、これほどまでに急激な“心の転換”が起きたのか。脳科学者・茂木健一郎さんと、独立研究者・山口周さんが明治維新から続く日本人の特異な精神構造を読み解く――。※本稿は、茂木健一郎・山口周『教養としての日本改造論』（プレジデント社）の一部を再編集