東武トップツアーズは、東武鉄道の臨時夜行列車「スノーパル23：45」を利用するスキーツアーの発売を、11月26日から開始した。「スノーパル23：55」は、浅草駅発会津高原尾瀬口行きの臨時夜行列車で、今シーズンは12月26日から2026年3月7日までに金・土曜と2月22日の計23日間運行する。途中、北千住、新越谷、春日部の各駅に停車する。ツアーでは、会津高原尾瀬口駅から専用の連絡バスに乗り換え、会津高原たかつえスキー場もしく