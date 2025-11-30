静岡発のアイドルグループ「kidsbowl」の定期公演「月一」が28日、静岡市葵区のARTIE/LIVLIVでスタートした。記念すべき第1回のライブは、光岡りよ、伊藤ミモザ、立花陽向、杜山明佳里のメンバー4人が約1時間、歌とダンスのパフォーマンス。新たな衣装に身を包み、エネルギッシュに7曲を披露した。グループの先輩「fishbowl」から、ゲストユニットとして齋藤ザーラチャヒヨニと木村日音の2人も駆けつけて2曲を演じた。メンバ