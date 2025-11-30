◆名古屋のホテルで過ごすクリスマスディナー5選。ホテル30階の絶景レストランやキャビア、いちごデザートも画像：TheLivingRoomwithSKYBAR三井ガーデンホテル名古屋プレミア18F／三井ガーデンホテル名古屋プレミア気分が高まるフェスティブシーズン。お部屋に飾り付けをしてホームパーティが毎年の定番という人こそ、今年は思いきりおしゃれをして、ホテルディナーに出かけてみるのはいかが？名古屋の絶景が見渡せるホテルや、