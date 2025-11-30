ＪＲ宗谷線・稚内駅で１２月１日から、列車で同駅に到着した人を対象に「日本最北端稚内駅到達証明書」を無料配布する。観光閑散期の誘客などを図ろうと、稚内市と稚内駅が企画した。証明書はＡ５判で、同駅や特急「宗谷」の写真、利尻岳のイラストなどをあしらっている。駅スタンプを押したり、写真や切符を貼ったりすることもできる。先着８０００人限定で、１人につき１枚配布する。配布場所は同駅改札内通路に設けられ