2015年に『ブラック・ヴィーナス 投資の女神』で第14回このミステリーがすごい！』大賞を受賞、その後ドラマ化もされた『看守の流儀』などで、ミステリーと人間ドラマを融合させてきた城山真一さん。小学生の頃はあまり小説を読まなかったという城山さんが、その後どんな作品と出会い、小説家を志すことになったのか。小説以外の好きなものも含めて、たっぷりおうかがいしました。お話を聞いた人城山真一(しろやま・しんいち)197