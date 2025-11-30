去年の今ごろはアメリカにいたなあ、と思う。十月は天気が悪い日が続いたので、ロサンゼルスは毎日晴天で天気のことなど気にしなくてよかったなと、懐かしんでしまった。ロサンゼルスで三か月滞在する仕事を、決めるときにはぎりぎりまで迷った。仕事が片づかないままだったし、英語も勉強し直したかったし、翌年にしようかと悩んだ。結果的に、行ってよかった。滞在中の大統領選の結果、様々な情勢が急激に変化した。とりわけ